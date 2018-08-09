أب يتحرش بابنته فيذبحه خالها

القاهرة(صدى):

في جريمة أسرية غريبة، أقدم أب مصري على التحرش بابنته ذات السادسة عشر من عمرها، فثأر لها خالها.

فعندما اشتكت الفتاة لوالدتها وخالها من أفعال والدها، هددا الأب بفضحه أمام أهالي القرية التي يقطنها، إلا أنه لم يتوقف عن التحرش بها.

وكان خال الفتاة قد تلقى منها اتصالا ،تؤكد له اقتحام والدها الحمام أثناء استحمامها ،فذهب خال الفتاة إلى المنزل، وانتظر حتى عاد الأب من العمل وناقشه حول ما فعله فلم ينكر، مما دفع خال الفتاة، للإمساك بطفاية حريق والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابة في رأسه ودفع الأخير إلى الدخول إلى مطبخ المنزل وحاول قتل شقيق زوجته بسكين.

وحدث شد وجذب بين الاثنين، وتمكن خال الفتاة من الإمساك بالسكين وذبح الأب المتحرش بابنته.

وقررت النيابة المصرية حبس المتهم المنسوب إليه تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.