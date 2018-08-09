بالفيديو.. أمير تبوك لموظفة استقبال: أنت تمثلين وجه السعودية

محمود البلوي(صدى):

قال أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز لإحدى موظفات الاستقبال، إنها تمثل وجه السعودية.

ودعا الأمير للموظفة بالتوفيق، قائلا لها أثناء وقوفه ميدانياً على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام : ” إن هؤلاء الحجاج هم أهلنا وإخواننا ومن أغلى الناس عندنا ” .

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للأمير فهد للإشراف على مختلف الخدمات والتسهيلات التي جندتها القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام ،تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .