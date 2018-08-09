وظائف موسمية شاغرة بمسالخ ” المعيصم ” و ” العكيشية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركتا منار المشاعر المحدودة وأضواء المشاعر المحدودة عن توافر ٥٠٠٠ وظيفة موسمية بمسلخي المعيصم النموذجي ،والعكيشية الموسمي خلال موسم الحج.

والوظائف المتاحة هي ٣ آلاف وظيفة جزار، و١٥٠٠ وظيفة عامل نظافة، و٥٠٠ وظيفة عدَّاد للإحصاء.

وأكدت الشركتان على أن أولوية التوظيف للشباب السعودي، وسيتم استقبال طلبات التوظيف بمقر مسلخ العكيشية، من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرًا.

وأرفقت رقم 0505506538 للتواصل والاستفسار عبر تطبيق ” واتس آب ” .