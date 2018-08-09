وزير الطاقة يوضح موقف الإمدادات النفطية بعد الأزمة مع كندا

عادل الحربي (صدى):

على خلفية الأزمة مع كندا، بعد التدخل السافر في شؤون المملكة، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن السياسة النفطية لحكومة المملكة تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها السعودية لدول العالم لأي اعتبارات سياسية.

وأكد الفالح أن الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية – الكندية لن تؤثر على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا.

وأشار إلى أن المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية التي تمثل عنصرًا جوهريًّا في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين.