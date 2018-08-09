بعد رحيله ليوفنتوس.. رونالدو يغري مارسيلو للانضمام إليه

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو متمسكًا بانتقال مارسيلو إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس، لينضم إليه من جديد لتحقيق انتصارات ثنائية داخل قلعة اليوفي.

وكشفت تقارير صحفية أن رونالدو حث مارسيلو على الإنضمام ليوفنتوس ليلعب بجانبه من جديد.

وأوضحت أن الريال يقترب من خسارة جديدة في صفوفه، لافتة إلى أن الأمور قد تكون على وشك أن تصبح أفضل بالنسبة إلى جمهور يوفنتوس في حال انتقال مارسيلو أيضا.

وكان الدون انتقل إلى اليوفي مقابل 90 مليون استرليني في وقت سابق هذا الصيف.