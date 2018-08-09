رئيس وزراء كندا يعلق على قرار طرد سفير بلاده من المملكة

حمود العنزي (صدى):

علق رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها كندا مع المملكة في الفترة الأخيرة، قائلًا : إن بلاده لا تريد علاقات سيئة مع السعودية، وإن المملكة تحرز تقدمًا بشأن حقوق الإنسان.

أضاف رئيس وزراء كندا أن أوتاوا مستمرة في الحوار مع الرياض، مشيرًا إلى أن وزيرة الخارجية في بلاده، كريستيا فريلاند، أجرت، يوم الثلاثاء، حوارًا مطولًا مع نظيرها السعودي بشأن الأزمة.

يذكر أن المملكة قررت طرد السفير الكندي خلال الأيام الماضية على خلفية تدخل كندا في شؤون المملكة وترويجها ادعاءات غير صحيحة .