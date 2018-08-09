بالفيديو.. طريقة قراءة بطاقة ” كفاءة ” على الإطارات باستخدام الجوال

عادل الحربي (صدى):

أوضح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، في مقطع فيديو، كيفية قراءة بطاقة ” كفاءة ” على الإطارات عن طريق الهاتف، وكذلك التحقق من صحة المعلومات عليها.

وذكر الفيديو، أنه يتم إيصال ” البار كود ” الموجود على الإطارات بتطبيق ” تأكد ” ومن ثم يتم المقارنة بين البيانات المكتوبة على الإطار والبيانات التي ستظهر على شاشة الهاتف.

كما بيَّن كيفية التأكد من المعلومات إذا لم يكن هناك ” بار كود ” ، منبهًا على ضرورة التبليغ إذا كانت البيانات غير متطابقة.