بيع الأصول والسندات الكندية صفعة قوية من المملكة

عادل الحربي (صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، عن بدء المملكة في عمليات البيع للأصول الكندية التي تملكها منذ أمس الثلاثاء، وذلك بعد إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها بالتخلص من الأسهم والسندات والنقد الكندي.

وأكدت وسائل الإعلام، أن تعليمات بالبيع خطوة ورسالة قوية، تؤكد قوة السعودية المالية والسياسية، وتحذير للجهات الأجنبية من التدخل في الشؤون السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي ” عادل الجبير ” ، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم بالرياض أن المملكة تبحث لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد كندا، موضحًا أن السعودية اتخذت إجراءاتها لتوضح لكندا عدم القبول بتصرفاتها.

ولفت ” الجبير ” ، إلى أن الاستثمارات الكندية السابقة في السعودية ستبقى قائمة، وكشف أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الجديدة فقط.