بالفيديو.. نقل سيارة بطريقة غريبة تثير تساؤلات المغردين

علي القحطاني (صدى):

أثار مقطع فيديو الجدل والتساؤلات بعد تداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صوره أحد المواطنين يوضح قيام سائق سطحة بنقل سيارة بطريقة غريبة من نوعها.

وأظهر ” الفيديو ” ، السطحة في المقطع المتداول، وهي تنقل سيارة صغيرة بالمقلوب، وتسير بها على طريق سريع، حيث كانت عجلات السيارة بالأعلى وسقف السيارة بالأسفل في وضع معلق.