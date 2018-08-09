بالفيديو.. نقل سيارة بطريقة غريبة تثير تساؤلات المغردين
أثار مقطع فيديو الجدل والتساؤلات بعد تداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صوره أحد المواطنين يوضح قيام سائق سطحة بنقل سيارة بطريقة غريبة من نوعها.
وأظهر ” الفيديو ” ، السطحة في المقطع المتداول، وهي تنقل سيارة صغيرة بالمقلوب، وتسير بها على طريق سريع، حيث كانت عجلات السيارة بالأعلى وسقف السيارة بالأسفل في وضع معلق.
روميو[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 1 ساعة
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زائر[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههه حاس ام السيارة حوس
غلط كذا ودمر ام السيارة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51509 ] نشر منذ 43 دقيقة
هذا يسمونه // شيل شقلباني ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3739 ] نشر منذ 35 دقيقة
اكيد لبنيه ماتبيها تتوسخ او تنخدش وخلاها بالمقلوب اضمن انه العجلات مايصير لها شي😌