” العمل ” تضبط وافدا امتهن البيع في محل للمستلزمات النسائية بالرياض

علي القحطاني (صدى):

ضبطت فرق التفتيش في الرياض قبل قليل في إحدى المجمعات التجارية الشهيرة شرق العاصمة، وافدا امتهن البيع في محل مخصص للمستلزمات النسائية.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : فرق التفتيش في الرياض تضبط قبل قليل في إحدى المجمعات التجارية الشهيرة شرق العاصمة، وافدا امتهن البيع في محل مخصص للمستلزمات النسائية، في مخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها.