ريال مدريد يعير ” كوفاسيتش ” لتشيلسي لمدة عام

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، انتقال لاعب وسطه ” ماتيو كوفاسيتش ” إلى نادي ” تشيلسي ” الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند أحقية الشراء بعد نهاية الإعارة، وذلك ضمن صفقة انتقال ” تيبو كورتوا ” إلى الملكي.

خاض كوفاسيتش صاحب (24 عاما) 109 مباراة بقميص ريال مدريد، منذ انتقاله إليه قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي عام 2015، وساهم ” كوفاسيتش ” في التتويج بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا رغم عدم ظهوره في أي من المباريات النهائية الثلاث.

وكان ” كوفاسيتش ” قد أعلن تمرده وغاب عن تدريبات ” ريال مدريد ” بعد عودته من عطلته قبل أن يعلم بالسماح له بإعارته ليعود للتدريبات من جديد.