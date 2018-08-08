” شركة الاتصالات السعودية ” توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عدة وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أن العمل سيكون في مقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى مشرف تسويق درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصال الجماهيري، الإعلان، التسويق)، ويفضل درجة الماجستير، باحث قانوني أول: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص القانون، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة، خبير تنمية أعمال المشاريع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، خبير عمليات خدمة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الشركة، أنّ التقديم سيبدغ من تاريخ 8 أغسطس 2018م عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف،مضيفة امعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط:https://stccareers.taleo.ne