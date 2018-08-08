بالفيديو.. بعد غياب 18 عام عودة عموري لأحضان الهلال رسميًا

ماجد محمد(صدى):

بث الحساب الرسمي نادي الهلال، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قبيل توقيع العقد رسميًا مع اللاعب الإماراتي ” عمر عبد الرحمن “، وذلك في صفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي ” العين ” الإماراتي.

ووثق مقطع ” الفيديو ” ، عودة اللاعب لنادي الهلال مرة أخري بعد أن كان عضو في فريق الناشئين بالنادي عام 2000.