بالفيديو.. بعد غياب 18 عام عودة عموري لأحضان الهلال رسميًا
بث الحساب الرسمي نادي الهلال، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قبيل توقيع العقد رسميًا مع اللاعب الإماراتي ” عمر عبد الرحمن “، وذلك في صفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي ” العين ” الإماراتي.
ووثق مقطع ” الفيديو ” ، عودة اللاعب لنادي الهلال مرة أخري بعد أن كان عضو في فريق الناشئين بالنادي عام 2000.
🎥🎶💙 #فيديو_الهلال#عموري_هلالي pic.twitter.com/aOSH0Bmk8D
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 8, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 33 دقيقة
مبارك يا نجم