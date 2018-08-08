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بالفيديو.. بعد غياب 18 عام عودة عموري لأحضان الهلال رسميًا

بالفيديو.. بعد غياب 18 عام عودة عموري لأحضان الهلال رسميًا
ماجد محمد(صدى):

بث الحساب الرسمي نادي الهلال، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قبيل توقيع العقد رسميًا مع اللاعب الإماراتي ” عمر عبد الرحمن “، وذلك في صفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي ” العين ” الإماراتي.

ووثق مقطع ” الفيديو ” ، عودة اللاعب لنادي الهلال مرة أخري بعد أن كان عضو في فريق الناشئين بالنادي عام 2000.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 33 دقيقة

مبارك يا نجم

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