محافظ الزلفي المكلف يفتتح مهرجان الزلفي تاريخ وحضارة

محمد السعران(صدى):

يفتتح سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر الجرباء -محافظ الزلفي المكلف- مهرجان الزلفي تاريخ وحضارة وذلك اليوم الإربعاء ١٤٣٩/١١/٢٦هـ الساعة الخامسة عصراً في قرية علقة التراثية.

وعبَّر سعادة المحافظ المكلّف عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض ونائبه ولجنة التنمية السياحية بالمحافظه والجهات الحكومية المشاركة وأعيان وأهالي الزلفي على تعاونهم ومبادراتهم وكذلك القطاع الخاص وقال إن هذا المهرجان سيكون بداية انطلاق للمهرجانات في السنوات القادمة سائلاً الله أن يحفظ القيادة الحكيمة والوطن الغالي.

كما أكَّد لـ ” صدى ” الأستاذ فهد الفايز مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة الزلفي : أن من أهداف المهرجان هو تعريف المواطن والمقيم بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة السياحة في سبيل إثراء الأنشطة والفعاليات وتشجيع وإبراز سياحة الثقافة والتراث بالمحافظة لتنظيم مهرجان سياحي يعود على المواطن بالنفع والفائدة .

هذا ويستقبل المهرجان زواره من الجنسين ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشر مساءً في الفترة من ٢٦-٢٨ من هذا الشهر.

من جانب آخر أطلقت سياحة الزلفي حسابها على تويتر وسناب لبث الأخبار والفعاليات ولتقبل الاقتراحات وذلك في اليوزر @zulfitour.