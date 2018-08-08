” الجوازات ” توضح الإجراء المتبع للإبلاغ عن إقامة مسروقة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الإجراء المتبع للإبلاغ عن الإقامة المسروقة، مبينة أنه لابد من إبلاغ الجهة المختصة عن فقدان الرخصة.

جاء ذلك ردا على سؤال لمغرد على الحساب الرسمى للجوازات على ” تويتر ” جاء فيه: ” ‏‎السلام عليكم كيفية التبليغ عن إقامة مسروقة ” .

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وقال حساب ” الجوازات ” ، ردا على السؤال : إجراءات طلب رخصة إقامة بدل فاقد تتضمن إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة ، و إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحاً فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه ، وأيضا إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة ” ساري المفعول ” مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت ،و تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات .

وأضاف: يتطلب أيضا تعبئة النموج الخاص بإصدار رخصة الإقامة .. ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع الإستمارة وختمها بختم صاحب العمل، إذا كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة فيسدد رسم الإقامة المقرر لمدة سنة (500 ريال ) عبر نظام سداد، و إحضار عدد ( 2 صورة ) ملونة حديثة مقاس (4×6) ، تسديد رسوم غرامة فقدان رخصة الإقامة ( 1000 ريال )، يشترط تسجيل البصمة، للإستعلام عن تسجيل البصمة من خلال الرابط هنـــــا .