بالفيديو.. الخثلان: لا يجوز الصلاة خلف إمام ممتثل للبدع المكفرة

عادل الحربي (صدى):

أفتى الدكتور ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، بعدم جواز الصلاة خلف الإمام المبتدع بدعة تؤدي إلى الكفر.

وقال ” الخثلان ” ، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة رسالة الفضائية، إنه يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع حسب نوع البدعة إذا كان مازال في دائرة الإسلام فلا بأس بالصلاة خلفه.

وأضاف ” الخثلان ” ، أما إذا كانت البدعة مفسقة وتصل إلى درجة الكفر، كالإستغاثة بغير الله وطلب المدد في قضاء الحاجات فهذا لا يجوز الصلاة خلفه.