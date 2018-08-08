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بالفيديو.. الخثلان: لا يجوز الصلاة خلف إمام ممتثل للبدع المكفرة

بالفيديو.. الخثلان: لا يجوز الصلاة خلف إمام ممتثل للبدع المكفرة
عادل الحربي (صدى):

أفتى الدكتور ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، بعدم جواز الصلاة خلف الإمام المبتدع بدعة تؤدي إلى الكفر.

وقال ” الخثلان ” ، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة رسالة الفضائية، إنه يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع حسب نوع البدعة إذا كان مازال في دائرة الإسلام فلا بأس بالصلاة خلفه.

وأضاف ” الخثلان ” ، أما إذا كانت البدعة مفسقة وتصل إلى درجة الكفر، كالإستغاثة بغير الله وطلب المدد في قضاء الحاجات فهذا لا يجوز الصلاة خلفه.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1426 ] نشر منذ 1 ساعة

واذا كان يستعين بغير الله كيف بيصلي
لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 2264 ] نشر منذ 34 دقيقة

والإمام الأجير هل تجوز الصلاة خلفه ؟ فما أكثرهم في وقتنا هذا .

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