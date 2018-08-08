هل يمكن السفر للخارج بورقة بلاغ فقدان الهوية.. ” الأحوال المدنية ” تجيب
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال مدنية، إمكانية السفر خارج البلاد بورقة بلاغ فقدان الهوية فقط.
ووجه مواطن سؤالًا إلى حسابها بموقع ” تويتر ” ، قال فيه : ” أنا ضيعت إثباتي وبلغت في أبشر وبعد البلاغ حصلت الإثبات.. كيف أقدر ألغي البلاغ، ولا البطاقة صارت غير صالحة ولا وش أسوي؟ ” .
وجاء رد الأحوال المدينة كالآتي : ” تم إلغاء البطاقة، يلزمك إكمال الإجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد ” .
وتابع المواطن : ” طيب أقدر أطلع البحرين وإثباتي عليه بلاغ إنه مفقود وهو عندي موجود ” ، فيما ردت الأحوال المدنية بالنفي.
نوير[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
نوير[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
فهد[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 12 دقيقة
جزاكم الله كل خير