هل يمكن السفر للخارج بورقة بلاغ فقدان الهوية.. ” الأحوال المدنية ” تجيب

علي القحطاني (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال مدنية، إمكانية السفر خارج البلاد بورقة بلاغ فقدان الهوية فقط.

ووجه مواطن سؤالًا إلى حسابها بموقع ” تويتر ” ، قال فيه : ” أنا ضيعت إثباتي وبلغت في أبشر وبعد البلاغ حصلت الإثبات.. كيف أقدر ألغي البلاغ، ولا البطاقة صارت غير صالحة ولا وش أسوي؟ ” .

وجاء رد الأحوال المدينة كالآتي : ” تم إلغاء البطاقة، يلزمك إكمال الإجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد ” .

وتابع المواطن : ” طيب أقدر أطلع البحرين وإثباتي عليه بلاغ إنه مفقود وهو عندي موجود ” ، فيما ردت الأحوال المدنية بالنفي.