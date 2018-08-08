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هل يمكن السفر للخارج بورقة بلاغ فقدان الهوية.. ” الأحوال المدنية ” تجيب

هل يمكن السفر للخارج بورقة بلاغ فقدان الهوية.. ” الأحوال المدنية ” تجيب
علي القحطاني (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال مدنية، إمكانية السفر خارج البلاد بورقة بلاغ فقدان الهوية فقط.

ووجه مواطن سؤالًا إلى حسابها بموقع ” تويتر ” ، قال فيه : ” أنا ضيعت إثباتي وبلغت في أبشر وبعد البلاغ حصلت الإثبات.. كيف أقدر ألغي البلاغ، ولا البطاقة صارت غير صالحة ولا وش أسوي؟ ” .

وجاء رد الأحوال المدينة كالآتي : ” تم إلغاء البطاقة، يلزمك إكمال الإجراءات لاستخراج بطاقة بدل فاقد ” .

وتابع المواطن : ” طيب أقدر أطلع البحرين وإثباتي عليه بلاغ إنه مفقود وهو عندي موجود ” ، فيما ردت الأحوال المدنية بالنفي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 12 دقيقة

جزاكم الله كل خير

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