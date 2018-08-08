الصحة محذرة من المضادات الحيوية: سلاح ذو حدين

نايف السالم(صدى):

حذرت وزارة الصحة من سوء استخدام المضادات الحيوية ، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين لايؤخذ إلا بوصفة طبية .

وكشفت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر عن أضرار تناول المضادات الحيوية دون الحاجة إليها مبينة أنها تعجل من مقاومة البكتريا، وعند المقاومة تصبح الإلتهابات الشائعة غير قابلة للعلاج مستقبلا، وأيضا تؤدي إلى إطالة فترة العلاج وزيادة الوفيات.

ووجهت الصحة إلى ضرورة استخدام المضادات الحيوية بوصفة طبية ، وعدم مشاركتها مع أشخاص آخرين ، مشددة على ضرورة تناول المضاد الحيوي حتى وإن اختفت الأعراض.