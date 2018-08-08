أب يطعن مغتصب ابنته في سرايا النيابة

القاهرة(صدى):

أقدم أب مصري على الإنتقام من شاب اغتصب ابنته فقام بطعنه بسكين، أثناء عرضه على النيابة بمحافظة البحيرة، ونقل على إثرها الشاب لمستشفى كفر الدوار العام في حالة حرجة.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية، من ضبط المتهم وأثناء عرضه على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، ولكنه تعرض للإعتداء من قبل الأب .

وتبين أن والد الفتاة التي تبلغ من العمر 16 سنة، قدم بلاغًا باغتصاب المتهم ابنته، ووفقًا للتحريات الأولية والكشف الطبى على الفتاة وجود علاقة غير شرعية بينهما.