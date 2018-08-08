بدم بارد.. أب يطعن أطفاله رغم التوسلات والبكاء

أميرة خالد(صدى):

قتل رجل يدعى ” جان بيار ندوسوكا ” ، أولاده بدم بارد، دون أن يلتفت لتوسلات الابن الأكبر الذي يبلغ 8 سنوات، أو بكاء الابن الأصغر الذي يبلغ عامًا واحدًا.

وأخبر الرجل الذي يبلغ 61 عامًا من العمر، زوجته أثنار تواجدها في العمل بأنه قتل أولادهما، هاتفيًا، لتصدم الأم بالخبر وتبلغ الشرطة على الفور.

وعثرت الشرطة على الطفلين مقتولين في مكان الجريمة، وكذلك عثرت على السكين الذي طعن به الأب أولاده، وحاول الأب الفرار إلا أنه أصيب بجرح من إطلاق النار.

واتهمت الشرطة، الأب بتهمة القتل الهمد حيث ذكر في التحقيقات أنه يعتزم أن يموت مع أطفاله.