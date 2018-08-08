سجون المباحث العامة .. تثقيف ومعالجة

‏‎تظل المملكة العربية السعودية بمكوناتها الأمنية والاجتماعية واحة استقرار ونماء ، وفيض محبة وعطاء، ووهجاً يشع بالخير والانتماء ، والحقيقة أن البعد الأمني والذي نلمسه واقعاً يذخر بالإبداع والنفع والأمان تشكلت من منهج عمل احترافي واداء مقترن بالجودة تضافرت فيه جميع القطاعات الأمنية لبلادنا الغالية .

‏‎في مساء الاثنين الماضي سعدت بدعوة كريمة من الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام برئاسة أمن الدولة لحضور فعاليات المهرجان الاول لأجنحة برامج إدارة الوقت والمقام بسجن المباحث العامة بمحافظة جدة حيث اشتملت هذه الفعالية على مسارات حرفية وفنية وإنتاج أفلام وثائقية وأصدار مجلات دورية والكثير من الانشطة الرياضية والفلكلورات الفنية كل هذه الانشطة تم إبرازها في المعرض المصاحب والذي اشرف على تنفيذه جميع النزلاء ، وتأتي من ضمن تلك الاهتمامات تكوين بيئة مثالية تمكن النزيل بعد خروجه من الاندماج في المجتمع واستثمار الوقت بما يعود بالنفع والفائدة المرجوة وتأهيله وفق برامج مدروسة باحترافٍ عال الجودة مما يؤكد ان ما يقدم لهم شيئا يدعو للفخر والاعتزاز ويثلج الصدر بهذا البناء الإنساني والاجتماعي الهام واحتواء أبناء الوطن المغرر بهم من قبل أعداء الوطن .

‏‎ومن هنا فإن مثل هذه المكتسبات ترسيخ لمفهوم التكامل واستشعار المسؤولية وتضافر الجهود ومنها تنطلق دائماً وابداً مسيرتنا الهادفة الى الاستقرار والأمان والازدهار وأتطلع في ذات الوقت الى المزيد من التعاون البناء والشراكات الفاعلة بين قطاعات التعليم المختلفة وبرامج التدريب التقني والمهني للمساهمة في تطوير الجوانب الفنية المهنية والتي ستعزز من صقل مهاراتهم وتكسبهم المزيد من الجوانب المعرفية التقنية ، حفظ الله الوطن وقادته وادام علينا نعمة الأمن والاستقرار .