” هيئة تنمية الصادرات ” توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت هيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” عبر موقعها الإلكتروني عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأكدت هيئة تنمية الصادرات أن العمل سيكون بمقر الهيئة في مدينة الرياض، موضحة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي أول- تقييم واستشارات، ومدير تجربة العميل، و أخصائي أول التميز المؤسسي، ومدير عام تقنية المعلومات، و أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، و أخصائي تصميم جرافيك، و أخصائي تسويق.

وأضافت الهيئة أن التقديم سيبدأ من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2018م، مبينا أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنــــا .