المنيع : ينبغي لحملات الحج توزيع الأماكن للأسبقية وليس الأجرة

علي القحطاني (صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كِبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، أنه يجب لحملات الحج أن يأتوا ويسجلوا ويعطوا الأماكن الموجودة في منى لا على اعتبار اختلاف القيمة والأجرة وإنما ينبغي أن يكون ذلك مبنياً على الأسبقية والأقدمية

وقال “المنيع” في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى إن رؤساء ومديري حملات الحج والعمرة مسؤولون تجاه حجاجهم في تسهيل كل المتطلبات لأداء نسكهم مقابل المبالغ التي تحصلوها منهم.

وأضاف أن عناية الحملات بحجاجها من أهم المواضيع، لاسيما أن الدولة أعطت من التنظيمات والإجراءات التي تضمن للحجاج أمنهم واستقرارهم وأداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة ويسر، وقد وُكل الكثير من هذه الأمور إلى حملات الحج والعمرة ولاشك أن ملاك ورؤساء الحملات يتحملون مسؤولية كبيرة، فيجب عليهم العناية بأداء النسك على الوجه المطلوب للحجاج والمعتمرين.