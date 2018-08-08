طيران أديل: وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت شركة طيران أديل، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لعاملين من الرجال والنساء لشغل وظائف إدارية من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا اليوم ومستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر القادم ، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مساعد تنفيذي (للسعوديين والسعوديات)، مدير مركز مشاركة العملاء (للسعوديين وغير السعوديين).

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .