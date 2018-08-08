للسعوديين.. مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عدد من الوظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأكد مستشفى الملك عبدالله الجامعي أن العمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة تحت مسميات منسق أول التدريب والتطوير شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الموارد البشرية، التمريض)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، أخصائي ثالث التدقيق السريري درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، الطب، أو التمريض).

وأضاف المستشفى، أنَّ التقديم سيبدأ من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2018م، و مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، مشير إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنــــا .