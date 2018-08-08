بالفيديو.. مبادرة لإيقاف إطلاق النار بالزواجات وشيوخ القبائل يستجيبون

علي القحطاني (صدى):

أكد قائد فريق خرمة التطوعي، أنه الفريق أطلق مبادرة لإيقاف ظاهرة إطلاق النار في الأفراح وذلك عبر منصة ” تويتر ” الاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” الراصد ” ، مساء اليوم، أن المبادرة عبارة عن دعوة شيوخ القبائل والمثقفين والأدباء والإعلاميين إلى الإعلان بشكل صريح عن مقاطعتهم الزواجات التي سيتم فيها إطلاق النار.

وأوضح أن شيوخ القبائل لهم دور فعال في المجتمع، كما أن يُحرص على وجودهم في الزواجات؛ لذلك فعندما يقاطعوا الزواجات التي يتم فيها إطلاق نار ستندثر الظاهرة.

وأشار إلى أن هناك استجابة كبيرة من شيوخ القبائل والإعلاميين والمثقفين للمبادرة، وبالفعل أعلنوا مقاطعتهم لهذه الزواجات.