347 ضحية للزلزال المدمر بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

كشفت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد لـ 347 شخص.

وقال ” إيوان أسمرة ” رئيس جهاز مكافحة الكوارث في إقليم لومبوك، أنه ” تم الحصول على هذه المعلومات من حكام الأقاليم اليوم “.

وأكدت ” التقارير ” ، في وقت سابق أن 131 شخص من سكان جزيرة لومبوك، لقوا حتفهم واثنان من سكان جزيرة بالي.

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك يوم الأحد الماضي، تبعته هزتين ارتداديتين بقوة 5.4 و4.3 درجات.

ومن جانبها أعلنت البحرية الإندونيسية، أنه تم إجلاء نحو 2.5 ألف سائح من جزر في إندونيسيا بعد الزلزال .