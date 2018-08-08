  • الأربعاء 8

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” معلقاً على تعادل بيراميدز: الفريق يحتاج للانسجام

” آل الشيخ ” معلقاً على تعادل بيراميدز: الفريق يحتاج للانسجام

” آل الشيخ ” معلقاً على تعادل بيراميدز: الفريق يحتاج للانسجام
ماجد محمد(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على تعادل فريق بيراميدز مع الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب” آل الشيخ ” على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك :”مختار مختار مدرب كبير ومباراة جيدة والفريق يحتاج للانسجام … لا أفهم الفرحة الهسترية لدى البعض من التعادل “.

وكان بيراميدز قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1898 ] نشر منذ 53 دقيقة

الكة مكسب وخسارة

[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 53 دقيقة

بالتوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *