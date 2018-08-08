موت عروس بعد زفافها ب 48 ساعة.. سبب الوفاة صادم

أبو ظبي(صدى):

لفظت عروس عشرينية أنفاسها الأخيرة في حادث سير تعرّضت له برفقة زوجها بعد 48 ساعة فقط على زواجهما في منظقة دبا الفجيرة الإماراتية.

وتفصيلا؛ تزوجت فتاة تدعى هيام منذ أيام وكانت تخطط لقضاء شهر العسل ، وذهبت لمنزل والدتها في زيارة سريعة بصحبة زوجها ليتعرضا بعد ذلك لحادث مروري نتيجة اصطدام المركبة بشاحنة على الطريق في إمارة الشارقة، خطفها الموت سريعًا، فيما يرقد زوجها بالعناية المركزة بعد تعرضه لإصابات بليغة وكسور.

وبحسب صحيفة محلية؛ أكدت شرطة الشارقة، أن سبب الحادث الذي وقع في شارع الإمارات، هو أن الشخص خالف قواعد السير، ما أدى إلى اصطدام مركبته بشكل عنيف بشاحنة من جهة الخلف وتدهورها.