مجموعة ” AccorHotels ” تكشف فخامة الفنادق في مكة والمدينة

علي القرني(صدى):

كشفت مجموعة AccorHotels للضيافة والسياحة العالمية الفاخرة، عن منبر رقمي جديد سيوفر معلومات أساسية للزوار من مختلف أنحاء العالم، خاصة الراغبين في القيام برحلة روحانية مميزة لآداء شعيرة الحج أو العمرة بمكة المكرمة، وزيارة المدينة المنورة، ومنطقة الحجاز المحيطة بهما.

وتهدف مجموعة AccorHotels من هذه الخطوة المهمة لإتاحة محتوى غني وخبرات فريدة عبر موقعها المخصص باللغتين العربية والإنجليزية: هنـــا . والذي يعرض إمكانية الحجز بسهولة للإقامة في أي من الفنادق الفاخرة التابعة للمجموعة.

ويحتوي الموقع الإلكتروني الجديد على باقات سفر مخصصة وصفقات من مجموعة AccorHotels في مكة المكرمة تتضمن عروضاً ترويجية متفردة، يمكن مشاهدتها مرتبة حسب الفندق، وحسب نوع العرض، وحسب درجة الشعبية والشهرة.

كما يقدم الموقع لزواره أيضاً معلومات دقيقة عن المسجد الحرام والكعبة المشرفة، تشمل نبذة تاريخية عن المكان المقدس، وتفاصيل حول مشاريع توسعة الحرم الشريف على مر القرون. كما يتولى تعريف الزوار بالأماكن التي يمكنهم فيها العثور على الأطعمة المحلية، مثل المندي وهو من الأطباق التقليدية ويتم إعداده من اللحم والأرز والتوابل.

وتحظى فنادق AccorHotels الفخمة بموقع استراتيجي يوفر إطلالات مباشرة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة تضيف المزيد إلى هذه التجربة التي لا تضاهى. وتشمل مجموعة AccorHotels في المنطقة فندق قصر رافلز مكة، وفندق ساعة مكة فيرمونت، وفندق سويس أوتيل المقام، وفندق مكة سويس أوتيل، وفندق بولمان زمزم مكة.