بالصور.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا لدورة الألعاب الأسيوية

نواف السالم(صدى):

استمر المنتخب الوطني تحت 21 عامًا، اليوم الأربعاء، مواصلة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي يختتمه السبت المقبل بالمغادرة إلى إندونيسيا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018).

وأدي لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني ” سعد الشهري ” والجهاز الفني المساعد، واشتملت على مران استرجاعي خفيف، تلاه مران على الكرات الثابتة للعمل على الناحيتين الدفاعية والهجومية.

والجدير بالذكر، أن أولى مباريات المنتخب الوطني تحت 21 عامًا ضمن دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018) ستكون أمام منتخب إيران في الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يلاقي ” الوطني ” منتخب ميانمار في السابع عشر من الشهر ذاته، وفي العشرين من شهر أغسطس سيختتم الأخضر مواجهاته في دور المجموعات من البطولة بلقاء منتخب كوريا الشمالية.