” النقل ” تقاضي شركة الغاز وتطالب بتعويض عن حادث انفجار ناقلة بالرياض

نايف السالم(صدى):

رفعت وزارة النقل دعوى قضائية ضد شركة الغاز والتصنيع الأهلية للمطالبة بتعويض عن حادث انفجار ناقلة وقع منذ 6 سنوات في الرياض.

وتفصيلا؛ طالبت وزارة النقل، شركة الغاز بمبلغ تعويض قدره مائة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعون ريالا وأربعة وأربعون هللة ، وذلك بسبب في انفجار غاز متسرب من إحدى الناقلات في تاريخ 16 ذي الحجة 1433هـ شرق مدينة الرياض

وأكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم الأربعاء، إنها أُبلغت بالحضور لجلسة قضائية في 3 ذي الحجة 1439هـ بالمحكمة العامة بالرياض، مشيرة إلى أنها ستعلن مستقبلاً عن أي تطورات تخص القضية.