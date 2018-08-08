فتاة تزعم إقامة علاقة جنسية مع أشباح وتخطط لإنجاب أطفال

كانبرا(صدى):

زعمت فتاة أسترالية، أنها مارست العلاقة الجنسية مع 15 شبحًا، منذ انفاصلها عن خطيبها قبل 12 عامًا، بل ادعت أنها ناقشت إنجاب أطفال مع عشيقها الأخير.

ووفقًا لصحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية، قالت ريلام إنها تعرفت على الشبح الأخير عندما كانت تسير في الأدغال وشعرت فجأة بطاقة مدهشة، قائلة : ” عرفت أن شبحًا عشيقًا جديدًا وصل ” .

وأوضحت ” ريلام ” ، أنها تعتقد أن حالات الحمل الوهمية هي في الواقع ” أطفال أشباح ” ، زاعمة أنها لا تصل إلى المدى لأن الجسم البشري والعقل لا يمكن معالجتهما.

وكانت الفتاة الأسترالية، قد ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية من قبل، وقالت إن خطيبها تركها بعد ضبطها في علاقة غرامية مع شبح، قبل حوالي 12 سنة.