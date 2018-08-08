فنانة مصرية تخلع الحجاب وتعود للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية، حلا شيحة، عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، وذلك بعد سنوات من قرار اعتزال الفن وارتدائها الحجاب ثم النقاب.

وذكر بيان منسور للممثلة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها اشتاقت للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان أنها تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة.

يذكر أن حلا شيحة كانت قد اعتزت منذ 12 عامًا، حيث كان أخر ظهور لها في فيلم ” كامل الأوصاف ” عام 2006 وكانت ترتدي الحجاب حينها.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، صورة للفنانة حلا شيحة بعد خلعها الحجاب، وذلك بعد أن خلعت النقاب منذ فترة.