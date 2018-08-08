وصول سيارة ” Brabham BT62 ” إلى أمريكا في لاجونا سيكا

واشنطن(صدى):

أعلنت Brabham عن تقديم سيارتها BT62 في أمريكا الشمالية بسعر 1.3 مليون دولار خلال أسبوع مونتيري كار ، وستعرض السيارة كذلك في جناح ميشلان في لاجونا سيكا ، وستحمل السيارة حلة خاصة تشمل لون أخضر داكن وذهبي كما في سيارة دان جروني الفائز ببطولة فورمولا 1 الجائزة الكبري في فرنسا عام 1964 وهو أول فوز لـ Brabham في فئة الصانعين.

ومقابل هذا السعر, فسيمكن الحصول على السيارة المخصصة للحلبات فقط التي تعتمد على ألياف الكربون في التصميم لتحتفظ بوزن يبلغ 972 كجم ويولد جسم السيارة قوة دفع سفلية 1200 كجم ، وتحمل السيارة محرك 5.4 لتر V8 بقوة 700 حصان وعزم دوران 667 نيوتن متر وناقل حركة متتابع من 6 سرعات وترسل القوة للعجلات الخلفية للسيارة .

كما تأتي السيارة بمكابح كربون كما تعاونت الشركة مع ميشلان في تقديم اطارات أنيقة وتخطط الشركة لتصنيع 70 نسخة فقط من السيارة سيكون 35 نسخة منهم للاحتفال بالفوز ببطولة الفورمولا 1 في فرنسا والباقي سيتم فتح باب الحجز عليهم حسب الألوان المطلوبة من العملاء ويتوقع بدء تسليم السيارة في الربع الأول من 2019.