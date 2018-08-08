موردريتش يعود للريال لينفي رحيله إلى الإنتر

نواف السالم(صدى):

عاود لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي اليوم الأربعاء، تمارين فريقه ريال مدريد الإسباني، وسط تناقض في التقارير بشأن مستقبله مع النادي الملكي.

وقالت مصادر إلى أن مودريتش سيواصل مشواره مع النادي ويهدف الأخير الى زيادة راتب اللاعب لأنه لا يعكس حاليا قيمته مقارنة مع أدائه.

وصرحت مصادر في وقت سابق عن رغبة إنتر ميلان بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي، والذي يدافع عن ألوان ريال مدريد منذ 6 مواسم.