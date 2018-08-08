تعليم بيشة يعتمد توجيه 591 معلمًا ومعلمة

بيشة(صدى):

اعتمد مدير تعليم بيشة نايف الهاجري حركة توجيه 591 معلما ومعلمة مساء أمس .

من جهته أوضح مدير شؤون المعلمين محمد سعد الشمراني أن الحركة شملت توجيه 233 معلما و 350 معلمة إلى أماكن الاحتياج حسب مفاضلاتهم ، وأنه يمكنهم الاطلاع على نتائج الحركة من خلال حساباتهم في نظام نور .

وتمنى الشمراني للمعلمين والمعلمات الجدد التوفيق في حياتهم الوظيفية موضحا أن مباشراتهم في المدرسة التي تم التوجيه إليها سيكون يوم الأربعاء ١٤٣٩/١١/١٩هـ والبرنامج التدريبي لتهيئة المعلم الجديد سيبدأ الأحد ١٤٣٩/١١/٢٣هـ بإذن الله.