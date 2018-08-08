اغتصاب جماعي لقاصر يرعى الغنم

مليكة فؤا(صدى):

استيقظ سكان، أحد أحياء إقليم بني ملال بالمغرب، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة اغتصاب قاصر يرعى الغنم ويبلغ 16 عامًا من العمر.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى الجناة وهم ثلاثة أشخاص كانوا يجلسون مع الضحية أثناء رعيه للغنم، ومن ثم أعطوه مخدرًا لتنفيذ جريمتهم.

وأوضحت، أنه بعد تخدير الضحية، قام المجرمون باغتصابه بشكل جماعي ثم لاذوا بالفرار تاركين إياه في حالة حرجة.

ويرقد الضحية الآن في منزل أسرته في حالة حرجة، في الوقت الذي يطالب فيه حقوقيون بضرورة تدخل الوكيل العام للملك لفتح تحقيق واعتقال الجناة.