الملاحة الجوية: وظائف فنية شاغرة في 6 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، عن توافر عدد (6) وظائف فنية على مسمى ” فني صيانة- مساعدات الملاحة ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” تبوك، وأبها، وعرعر، ورفحاء، ووادي الدواسر، وشرورة ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 3 سبتمبرالقادم، لافتة إلى الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (إلكترونيات، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .