الإجراء المتبع إذا رفضت العاملة المنزلية العمل خلال 3 أشهر

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراء المتبع في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى.

ووجه مواطن سؤالًا إلى حساب خدمة عملاء الوزارة على موقع ” تويتر ” ، جاء فيه: لدي شغالة ورفضت العمل معي منذ الشهر الأول وتقول تبغى منزل آخر.. ما الإجراءات في مثل هذه الحالة وهل علي دفع تأشيرة جديدة؟ ” .

وقال الحساب في رده : ” في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام وتعوض بتأشيرة بديلة ” .