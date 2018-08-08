اللواء البسامي: مراحل إعداد الخطة المرورية تجاوزت الجاهزية وبدأ تنفيذها

عادل الحربي (صدى):

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي على أن كافة الخطط المرورية تعمل على توفير السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتحقيق الانسيابية الكاملة لحركة المركبات.

وقال البسامي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء : الخطط المرورية أُعِدَّت على عدة مراحل؛ بدأت بالإعداد، ثم التحضير والمتابعة، ثم التنفيذ، ويتم منع السيارات السعودية وغير السعودية التي تقل حمولتها عن 25 راكبًا من الدخول إلى مكة المكرمة.

وأضاف : هناك مراكز للضبط المروري في المشاعر المقدسة لضبط السيارات المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقها، ويشهد هذا العام، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، توسعة جسر الملك فيصل ” توسع الكوع ” واستحداث مسار جديد لدخول الحافلات أثناء النفرة من مزدلفة إلى منى.

وتابع : هناك غرامات مالية أقرت في نظام المرور؛ وهي خمسة آلاف ريال غرامة للمركبة المخالفة التي يتم ضبطها داخل المشاعر المقدسة، وغرامة أخرى ثلاثة آلاف ريال للمركبة المخالفة التي يتم ضبطها بمحاذاة المشاعر المقدسة، و1500 ريال غرامة للمركبة المخالفة التي يتم ضبطها داخل العاصمة المقدسة. ولا تهاون مع أي مخالف.