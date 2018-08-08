أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى حفل تكريم المبادرين والفرق التطوعية بالمنطقة.

محمد السعران(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل تكريم المبادرين والفرق التطوعية بالمنطقة الذي تنظمه مركز التنمية الاجتماعية بعرعر على مسرح النادي الأدبي, بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي, ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقت سارة عماد الريا كلمة الفرق التطوعية التي أكدت خلالها وجود 21 جهة أهلية لديها فرق تطوعية في المنطقة مع وجود 54 فرقة تطوعية, فيما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 1600 متطوع.

أثر ذلك, قدم قادة الفرق التطوعية إيجازاً عن أهداف وأعمال فرق العمل التطوعية, كما قدمت جمعية رعاية الأيتام مشاهد مسرحية عن أبطال الحد الجنوبي نالت استحسان الحضور.

بعد ذلك, قدمت المخترعة هديل العتيبي ملخصاً عن اختراعها الخاص وهو عبارة عن قلم بكنترول يفيد فئه الصم والبكم, حيث يسهل عليهم التواصل دون اللجوء للمساعدة من الغير.

عقب ذلك, كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الفرق التطوعية المتميزة في المنطقة وهي : فريق الفيصل التطوعي, وفريق بصمة أطباء, وفريق رابطة الخضراء التطوع, وفريق تنمية طلعة التمياط التطوعي, وفريق طموح 2030, وفريق رواد الخير التطوعي, وفريق إيثار النسائي التطوعي, وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة.

‏‎وفي نهاية الحفل, أشاد سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون بالمنطقة، حيث يعكس الصورة الحقيقية لحب العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات، مؤكداً أهمية العمل التطوعي في إيجاد عملية تنموية مستدامة، تستثم الجهود كافة لصناعة أثر اجتماعي مستدام، وفق ما تطمح له رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 , ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .