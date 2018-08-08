رجل يعذب رضيع حتى الموت ويخفي جثته ليمارس الجنس مع أمه!

لندن(صدى):

لقى رجل يدعى ” ديفيد جاوت ” ، جزائه على تعذيب طفل رضيع حتى الموت، من قبل المحكمة وجيرانه الذين قتلوه بعد الإفراج عنه بأسابيع.

وتفصيلًا، تعود الواقعة إلى عشرات السنوات الماضية، عندما تركت أم تدعى ” جين ” طفلها الرضيع لـ ” ديفيد جاوت ” في المنزل الواقع بجنوب ويلز حتى يرعاه، وعندما عادت مارست معه العلاقة الحميمة.

واكتشف ” جين ” بعدها، جثة طفلها الرضيع تحت خزانة صغيرة بمنزلها، لتعرف بعد ذلك أن ” جاوت ” اعتدى عليه بالضرب والركل ثم أحرق قدميه وألقى جثته تحت الخزانة، وذك وفقًا للتحقيقات وللطب الشرعي.

وبعد خروج ” جاوت ” من السجن الذي ظل فيه لمدة 33 عامًا، لقى حتفه على أيدي الجيران الذين عرفوا السبب وراء سجنه طوال هذه المدة، وقرروا الانتقام منه، حيث عثر عليه مقتولًا في منزله الواقع بجنوب ويلز.