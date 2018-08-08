بالصور.. زوجان يحصدان 2 مليون جنيه إسترلينى بعد ترك وظائفهم

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، عن قصة نجاح الزوجان ” كريس ريدر وميل ويلسون ” من سكان مقاطعة ” كنت ” ، في تحصيل ثروة كبيرة وصلت إلى 2.4 مليون جنيه إسترليني، بعدما تركا عملها الروتيني، وتفرغا لتصميم فرشاة مكياج، تتبع للعلامة التجارية ” يونيكورن ” .

قالت ” ويلسون ” البالغة من العمر 31 عامًا، كانت تعمل محللة بيانات في خدمة الصحة البريطانية، أنهما باشرا تجارتهما داخل مخزن منزلهما، وفور نشرهما صور المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت آلاف الطلبات لشرائها.

وأضافت ” الزوجة ” ، أنهما برفقة زوجها كسبا في العام الأولى 1 مليون جنيه إسترليني.

وأكد الزوج ” ريدر ” صاحب 34 عامًا، والذي كان يعمل مدرسًا، أن تجارتهما لاقت إقبالًا كبيرًا على شرائها، برغم انتشار مستحضرات ” يونيكورن ” التجميلية في كل مكان والتي تصنع في الصين، لأنهما صمما فرشاة التجميل بأشكال حلزونية فريدة وألوان قوس قزح، وغلفاها بمعادن برّاقة وجلود ملساء، وذلك خلافًا للمنتجات المدرجة في السوق.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” إلى أنهم تعاقدو مع شركة بريطانية لبيع الأزياء ومستحضرات التجميل تدعى ” توب شوب ” ، للعمل معًا، حيث افتتحا مستودعًا كبيرًا، وشغّلا لديهما ثلاثة موظفين، وقد أصبح لديهما لاحقًا جمهور كبير من المعجبين بمنتجهما، ومن بينهم مشاهير بريطانيا أمثال المغنية ” بيري إدواردز ” والممثلة ” سكارليت موفات ” .

ونصح ” الزوجان ” ، عند إنشاء نشاط تجاري جديد، بأن يكون وراءه شغف، لأنه يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا، وإصرارًا على نجاحه.

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