امرأة تستدرج حمار.. وتبرر: عجبني!

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت سيدة في بلدة إمنتانوت المغربية التعجب والصدمة بين السكان إثر قيامها باستدراج حمار خارج الأحياء السكنية وذبحه.

وسألها الأهالي عن سبب إقدامها على ذبح الحمار ، فقالت: ” عجبني وأنا نذبحو ” ، واتضح أن السيدة مختلة عقلية.

وتمكنت أفراد الشرطة من توقيف السيدة حيث كانت تحمل سكينا لحظة الإنتهاء من عملية ذبح الحمار، وذلك خوفا من طعنها لأحد المواطنين أو المارة ، و جرى نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة مراكش، بحسب صحف محلية.