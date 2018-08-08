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امرأة تستدرج حمار.. وتبرر: عجبني!

امرأة تستدرج حمار.. وتبرر: عجبني!
مليكة فؤاد(صدى):

أثارت سيدة في بلدة إمنتانوت المغربية التعجب والصدمة بين السكان إثر قيامها باستدراج حمار خارج الأحياء السكنية وذبحه.

وسألها الأهالي عن سبب إقدامها على ذبح الحمار ، فقالت: ” عجبني وأنا نذبحو ” ، واتضح أن السيدة مختلة عقلية.

وتمكنت أفراد الشرطة من توقيف السيدة حيث كانت تحمل سكينا لحظة الإنتهاء من عملية ذبح الحمار، وذلك خوفا من طعنها لأحد المواطنين أو المارة ، و جرى نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة مراكش، بحسب صحف محلية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51485 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 5129 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله ** الله يشفيها **
*
” عجبني وأنا نذبحو ” *!!! ههههههههههههههههههه
*
أستغفر الله وأتوب إليه **

[ عدد التعليقات: 5129 ] نشر منذ 50 دقيقة

شكلها جابته من النص أشرطه شرااااط *!! هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة

ان شاء الله ماخذة منه حاجه الما ذبحته ههههههههههههههههههههههههههههههه

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