” كبيا ” يصبح أغلي حارس في العالم بقيمة 80 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

دفع ” كيبا أريز أبالاجا ” حارس نادي ” أتليتيك بيلباو ” الإسباني، اليوم الأربعاء، 80 مليون يورو (92.8 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النادي قبل انتقاله المرتقب لتشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل توقعات بانتقال الحارس ” تيبو كورتوا ” لريال مدريد.

وأعلن ” بيلباو ” في بيان له، أن رابطة الدوري الإسباني أكدت لنا أن ” كيبا أريز أبالاجا ” استوفى كافة المتطلبات بفسخ التعاقد من جانب واحد مع نادي اتليتيك بيلباو”.

وأضاف ” النادي “، أنه أنهى العلاقة التي تربطه معنا منذ موسم 2004-2005 وتم سداد قيمة التعويض المنصوص عليها في العقد، ومع دفع 80 مليون يورو، سيصبح أريزابالاجا أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

وتفوق ” كيبا ” على الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول للتعاقد مع البرازيلي ” أليسون بيكر ” الذي انتقل من روما الشهر الماضي مقابل 75 مليون يورو.