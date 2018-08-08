إنطلاق برنامج ” وليد الفراج ” بالتزامن مع كأس السوبر

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن بدء الإعلامي ” وليد الفراج ” أولى حلقات برنامجه الجديد من لندن، بالتزامن مع مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة بين فريقي الاتحاد والهلال.

وأوضحت وسائل الإعلام، إنه ستكون شاشة KSA sports حاضنة لبرنامج ” وليد الفراج ” بحسب الاتفاق المبرم بين الإعلامي ” تركي العجمة ” المشرف العام على قنوات KSA sports .

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن أولى حلقات البرنامج ستشهد تواجد رؤساء الأندية الـ16 المتواجدة في الدوري السعودي للنجوم .

ومن جانبها تتولى هيئة الرياضة تطوير محتوى قنوات KSA sports بهويتها الجديدة، حيث سبق الإعلان عن اتفاقية بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون للعمل على تطوير القنوات الرياضية، ورفع جودة الأداء للإنتاج التلفزيوني بما يحقق رغبات وتطلعات الجماهير الرياضية في المملكة.