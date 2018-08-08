طالبة متميزة تقع ضحية أصدقاء السوء بعد إدمانها المخدرات.. ونهايتها داخل حقيبة

ابوظبي(صدى):

دفع الفضول طالبة إماراتية متميزة إلى تجربة ” السيجار ” مع أصدقاء السوء، إلا أن أحدهم قام بتزويد التبغ بخلطة مخدرات حتى أدمنت، وكان يزودها بالمخدرات مجانًا طوال 3 أشهر، ثم صار يطالبها بالمال.

وروت الفتاة العشرينية قصتها من داخل السجن قائلة أن أحد اصدقائها كان يتصيد المراهقين من أبناء الأسر الثرية، كي يحصل منهم على الأموال بسهولة، مبينة أنها أنفقت في تلك الفترة ما يتراوح بين 822 دولارًا إلى 1370 دولارًا أسبوعيًا، مقابل تعاطيها، وكانت تعلل زيادة مصروفها أمام ذويها بأنها تحتاج إلى مستلزمات جامعية تارة، وشراء كمبيوتر تارة أخرى، مبينة أنها حين عجزت عن توفير المبالغ المالية أخبرها المروج بإمكانية اتباع طرق التهريب الحدودي، مؤكدًا أن صغر سنها إذ كانت 17 عامًا آنذاك سيساعدها في تنفيذ مهمات التهريب دون مشكلات.

وأضافت الفتاة أنها خاضت التجربة مرة واحدة، ثم امتنعت عن تكرارها، فبات المروج يستغلها في أعمال غير أخلاقية كي يمكنها من المخدرات، ولم تملك القدرة على السيطرة على تصرفاتها، مؤكدة أنه خلال تعاطيها جرعة غابت عن الوعي، فظن مرافقها أنها فارقت الحياة بفعل جرعة زائدة، فوضعها وأصدقاؤه في حقيبة للتخلص منها في الصحراء، وحين اكتشفوا أنها لا تزال على قيد الحياة، رموا بها أمام منزل أسرتها.