فنانة كويتية تصدم الجمهور بتصريحاتها عن الحرام والحلال

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية بسمة، عن علمها بأن ” الفن حرام شرعًا ” ، مؤكدة أنها تتمنى الهداية من عند الله.

وأوضحت ” بسمة ” في تصريحات صدمت جمهورها، أنها حصلت على المركز العاشر على مستوى الكويت في حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى مواظبتها على الصلاة.

وأشارت إلى أنها يمكن أن تعتزل الغناء في أي فرصة مناسبة، قائلة : ” حب الناس شيء عظيم، لكن حب الله شيء أعظم ” .

وأضافت أنها تحمل شهادة في الكيمياء، بينما قررت فتح مشروع شركة ” بسمة الكويتية للأفراح ” لمستلزمات الأفراح والمناسبات.