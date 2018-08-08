الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يبحث 14 مبادرة تنموية يتم تنفيذها بإشراف امارة المنطقة

محمد السعران(صدى):

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم اجتماعاً مع معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، بمشاركة مركز الإنجاز والتدخل السريع.

وبحث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية مقترح الخطة التنموية الشاملة لمنطقة الحدود الشمالية المنبثقة من برنامج التنمية الاجتماعية للمناطق وفق المؤشرات التنموية للمنطقة, ومنها نسبة البطالة ونسبة التوطين, وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

كما بحث سموه 14 مبادرة تنموية يتم تنفيذها بإشراف إمارة منطقة الحدود الشمالية, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, بمشاركة من مركز الإنجاز والتدخل السريع.